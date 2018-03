Seit 2007 gibt es das Förderprogramm für Radverkehr. Seitdem ist das Wegenetz von sechs Kilometer auf heute 140 angewachsen. Mit dem Rückbau der Neckartalstraße, wo stadtauswärts ebenfalls eine Radspur gebaut wird, soll in einigen Tagen begonnen werden. Insgesamt sollen für den Haushalt 2010/11 knapp 1,7 Millionen Euro für den Ausbau des Fahrradverkehrs bereitgestellt werden.

Von Verhältnissen wie etwa in Freiburg oder München können Radler in der Landeshauptstadt zwar nur träumen, allerdings hat sich in den vergangenen zwei Jahren diesbezüglich doch viel zum Positiven verändert. Nicht