(nab) - In der Nacht auf Dienstag kam es in der Augsburger Straße zu einem schweren Unfall. Der 36-jährige Fahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin waren gegen 3 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Untertürkheim unterwegs. Dabei fuhr der 36-Jährige mit seinem Ford Fiesta gegen den rechten Bordstein. Durch die Kollision verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr quasi ungebremst gegen einen Laternenmast, der beim Aufprall jedoch nicht nachgab. Die 30-Jährige musste noch am Unfallort, auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Ebitzweg der Linie U 13, von Rettungssanitätern reanimiert werden. Sie schwebt noch immer in Lebensgefahr.