Nach dem Alten Rathaus hat das Hochbauamt jetzt einen zweiten „Patienten“ bekommen: Mitarbeiter haben vor einigen Wochen erhebliche Schäden am Dach des Kleinen Kursaals festgestellt. Während hier die Verantwortlichen optimistisch sind, dass Schadensumfang und -höhe noch in diesem Jahr feststehen, so werden die Untersuchungen beim Rathaus noch einige Zeit andauern.

Vor einem Jahr wurde der Baupfusch am sanierten Alten Rathaus öffentlich. Seitdem gaben sich Gutachter dort die Klinke und nahmen Proben aus den Fassaden, an denen sich immer mehr Risse zeigten und der Putz abblätterte. Auch im