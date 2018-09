Der Eintritt in die Mineral-, Frei- und Hallenbäder der Stadt Stuttgart wird ab 1. Januar 2017 teurer. Mit ein Grund ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Saunaeinrichtungen von 7 auf 19 Prozent.

Rund 300 Bäder haben in den vergangenen Jahren mangels Besucher sowie hoher Betriebs- und Unterhaltskosten tiefrote Zahlen geschrieben und in der Folge dicht gemacht. Von solchen Maßnahmen ist die Landeshauptstadt noch weit entfernt, obwohl sie auch in diesem Jahr ihre 16 Bäder mit gut zehn Millionen Euro bezuschussen muss. Zudem wird bekanntlich das Mineralbad Berg für etwa 30 Millionen Euro