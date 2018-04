Bad Cannstatt Am kommenden Wochenende drohen in Bad Cannstatt und Teilen des Stuttgarter Ostens Staus und Verkehrsbehinderungen. Da im Zuge des Straßenbauprojekts Rosensteintunnel Abbrucharbeiten am Portal Leuzetunnel in der Uferstraße durchgeführt werden, wird die B 10/B14 zwischen der Gaisburger Brücke und dem Wilhelma-Theater voll gesperrt. „Wir nutzen zudem das Wochenende für weitere Unterhaltungsarbeiten im Tunnel, Grünrückschnitte sowie Gleisarbeiten“, sagt Projektleiter Christian Buch. So müssen beim Wilhelma-Theater Stadtbahnschienen ausgetauscht werden. Was wichtig ist: Leuzebad und Wilhelma sind mit dem Auto erreichbar (siehe Anhang). Auch der