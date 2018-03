Bad Cannstatt - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag, gegen 3.25 Uhr an der Hofener Straße ein Mercedes Benz in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz, konnte aber ein Ausbrennen der M-Klasse nicht verhindern. An dem Auto, das am Straßenrand in Höhe des Sportgeländes abgestellt war, entstand ein Schaden von 50 000 Euro.

Bad Cannstatt - Der Jugendrat tagt am 11. Juni, um 18.30 Uhr im Bezirksrathaus, Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10, Sitzungssaal, 2. Stock mit folgender Tagesordnung: Begrüßung durch Bezirksvorsteher Jakob, Kinderforum Seelberg, Rückblick Workshop 20. Mai, Nachtbahnen, Termine der