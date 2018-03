MünsterEs ist ein beliebter Ruhepunkt mit grandiosem Ausblick. Die Schutzhütte auf dem Schnarrenberg direkt an den Weinbergen gibt es nicht mehr. Sie wurde am ersten Märzwochenende Opfer von Flammen. Die Polizei geht weiterhin von Brandstiftung aus (wir berichteten). Bislang gingen keine Hinweise zur Tat ein, die sich in der Nacht auf Sonntag, 4. März, ereignet hat. „Es haben sich keine Zeugen gemeldet“, so Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Noch immer liegen die verkohlten Überreste der Schutzhütte herum, Polizeiabsperrband liegt dazwischen. Wie geht es jetzt weiter? Das Garten-, Friedhof- und Forstamt (GFF) hat sich des Themas angenommen und wird