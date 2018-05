Zufrieden dürften die rund 200 Besucher des Infoabends in der Wichernkirche zum Thema Schleichverkehr im Espan nicht nach Hause gegangen sein. Die perfekte Lösung konnte Andreas Hemmerich vom Stadtplanungsamt nicht präsentieren. Breite Zustimmung erhielt zumindest der Verwaltungsvorschlag, an der Beskidenstraße die Rotphase der Ampel zu verlängern und den Autofahren mit Doppelkennzeichen den „Spaß am Schleichen“ durch lange Wartezeiten zu vermiesen.

Es dauerte 70 Minuten, bis ein Anwohner aus dem Geiger am Freitagabend unter lautem Applaus das sagte, was den meisten Besuchern die ganze Zeit