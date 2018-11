(uli) - Mit neuen Bebauungsplänen will die Stadt dem Wildwuchs an Spielhallen einen Riegel vorschieben. Da sie jedoch nicht im gesamten Stadtgebiet juristisch verhinderbar sind, sollen sie in den großen Stadtbezirken - etwa in Bad Cannstatt - auch weiter zugelassen werden. Sehr zum Unmut des Bezirksbeirats.

Mehr als 100 Spielhallen gibt es in Stuttgart, viele davon liegen in Bad Cannstatt. Doch der größte Stadtbezirk galt schon in den 1990er-Jahren als Zockerparadies. „Spielclub Athena“, Rommé-Schachclub „Nobile“, ein Verein nannte sich sogar dreist „Royal Schach und Skat Club e.V.“. Doch statt einen Grand mit Vieren zu spielen,