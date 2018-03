(if) - Der Protest von rund 50 Bürgern für eine bessere Ampelschaltung an der Kreuzung Löwentor-/Züricher Straße zeigt Wirkung. Reinhard Unkhoff vom Tiefbauamt kündigt an, dass man die Ampelschaltung verbessern werde.

Der Cannstatter Wolfgang Wörner hatte der Stadtverwaltung die Gelbe Karte gezeigt und 50 Unterschriften von Anwohnern gesammelt, die sich für eine längere Grünphase an der Ampelkreuzung aussprechen. Die Bürger hatten kritisiert, dass die Grünphase für die Fußgänger entschieden zu kurz sei. Unkhoff erklärte, dass es immer mal möglich sei, zwei Sekunden länger über die Ampel zu gehen. Wer mit „Normalgeschwindigkeit“