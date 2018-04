Ampeln am Wilhelmsplatz für Stunden außer Betrieb

Bad CannstattUnwetter am Dienstagabend hat die empfindliche Technik der Anlage gestört

Seit Dienstagabend ist am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt die komplette Ampelanlage ausgefallen. Ursache war wohl das Unwetter. Die Reparaturarbeiten dauern rund 15 Stunden an, erst am Mittwochmorgen lief die Signaltechnik wieder einwandfrei.