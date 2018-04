HallschlagGut Ding will Weile haben, weiß der Volksmund. Diese Redensart trifft offenbar auch auf den neuen Quartiersplatz im Stadtteil zu. Eigentlich sollten die Bauarbeiten rund um das Römerkastell am 31. März beendet und der Altenburgplatz zwischen den Straßen Hallschlag, Rommelstraße und Sparrhärmlingweg fertig sein. Doch die Arbeiten dauern noch an. „Wir hoffen, vor den Sommerferien fertig zu werden“, sagt Claus Strobel vom Tiefbauamt, der für die Baustelle zuständig ist.

Der Grund für die Verzögerungen: Einerseits stießen die Arbeiter auf der Baustelle immer wieder auf verschiedene Funde wie jahrhundertealte Knochen