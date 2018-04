Bad CannstattEingeschlagene Scheiben, Scherben auf dem Boden, Graffiti an der Wand. Zweifelsohne, die Bettfedernfabrik, die seit 2002 geschlossen ist, hat ihre besten Zeiten hinter sich. Die meisten Räume sind leer, in einigen Stapeln sich noch Kartons sowie alte Tische und Rollcontainer, auch die letzten Feuerlöscher sind geleert. Viel zu entdecken gibt es in den Räumen der ehemaligen Traditionsfirma nicht mehr. Und dennoch zieht die zwölf Hektar große Industriebrache an der Hofener Straße immer wieder Jugendliche an. Eine Nachbarin aus dem Zuckerleweg hat selbst auf dem Dach des leerstehenden Gebäudes schon ganz