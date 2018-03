(red) - Eine 85 Jahre alte Autofahrerin hat gestern gegen 10.15 Uhr in der Straße Kleiner Ostring einen Unfall verursacht.Die 85-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta die Straße Kleiner Ostring in Richtung Schmidener Straße. Auf Höhe der Hausnummer 90 kam sie aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und fuhr auf einen am Straßenrand geparkten Skoda Fabia auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen vor ihm stehenden Fiat Panda und dieser wiederum auf einen Opel Astra geschoben. Die 85-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt 20 000 Euro.

