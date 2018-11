(uli) - Eine 54 Jahre alte Frau ist vermutlich bereits am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung an der Katzensteigstraße verstorben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll allerdings kein Fremdverschulden vorliegen. Ob es sich vielleicht um Selbstmord gehandelt hat, muss noch ermittelt werden. Das Branddezernat hat seine Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Informiert wurde die Polizei gestern Morgen um 7 Uhr vom Lebensgefährten der 54-Jährigen, der zwei Tage lang nicht von ihr gehört hatte. Auch bei Freunden und Bekannten hatte sie sich offenbar schon geraume Zeit nicht mehr gemeldet und wurde vermisst. Gestern Früh machte