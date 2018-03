(if) - Hans-Peter Frölich, Vorstand der Freien Kunstschule Stuttgart und Verwaltungsdirektor Harry Fuchs, haben rund 500 Unterschriften an Oberbürgermeister Wolfgang Schuster und Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann übergeben. Die Unterschreibenden setzen sich dabei dafür ein, dass die Freie Kunstschule nicht geschlossen wird und dass der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der Einrichtung in der Bottroper Straße weiter Zuschüsse gibt.

Die Unterschriften wurden in den vergangenen vier Wochen gesammelt. Ehemalige Studenten, Eltern, Freunde und Betriebe aus dem Umfeld der Schule appellieren,