Das „Haus der Athleten“ am Olympiastützpunkt im Neckarpark ist in die Jahre gekommen und soll für 2,146 Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Der Gemeinderat hat dem Baubeschluss für die Generalsanierung zugestimmt. Die Arbeiten sollen bis Dezember dieses Jahres über die Bühne gehen. Startschuss ist am 18. April.

Neben Fabian Hambüchen zählt Marcel Nguyen zu den bekanntesten und erfolgreichsten Turnern Deutschlands. Weltberühmt wurde Nguyen durch seine beiden überraschenden Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Was viele nicht wissen: Der heute 29-Jährige