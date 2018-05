„Ich kenne Sie doch vom letzten Jahr“, sagte Hedwig Kofler, als Bürgermeister Werner Wölfle ihr gestern zum Geburtstag eine Orchidee überreichte. Er hatte sein Versprechen vom Vorjahr eingehalten und gratulierte ihr nun im zweiten Jahr in Folge. Seit ihrem 100. Geburtstag erhält sie jedes Jahr eine neue Pflanze. Wölfle freute sich: „Die Blumen haben sich gut gehalten.“ Und die Jubilarin zeigte sich gestern ebenso gut gelaunt.

Geboren ist sie in Landau. „Das war noch zu Kaisers Zeiten“, sagte ihr Sohn Rainer. In ihrer Kindheit durfte sie den Soldaten, die in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, Blumen überreichen. Später hat sie den Verwundeten Essen