Die 40-tägige Fastenzeit ist schon in der Bibel erwähnt. Moses hat 40 Tage gefastet, ehe er am heiligen Berg Sinai Gott begegnen durfte. Heute versteht man darunter die freiwillige Nahrungsenthaltung und Verzicht. Zur Fastenzeit schränken sich viele Menschen ein. Annina Baur hat sich umgehört.Ariane Müller, Stuttgart: Ich verzichte seit Aschermittwoch konsequent auf Alkohol. Außerdem versuche ich, mich in den kommenden Wochen bewusster und gesünder als sonst zu ernähren, viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu essen, dafür weniger Fleisch und Fisch. Fasten tue ich aber nicht.

Patrick Link, Bad Cannstatt: