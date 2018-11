Anzeige

Berlin (dpa) - Der Fotograf Wolfgang Tillmans ist vom Magazin «Monopol» zur einflussreichsten Persönlichkeit der Kunstwelt 2018 gekürt worden.

«Mit seiner politischen Dringlichkeit, seiner Weigerung, zynisch zu werden, und seiner ästhetischen Durchdringung der Welt ist der 50-jährige Fotograf das role model der Gegenwart», teilte das Magazin am Dienstag zu seinem jährlichen Top-100-Ranking mit.

Tillmans, 1968 in Remscheid geboren, gilt mit seinem kreativen und vielschichtigen Werk als einer der populärsten deutschen Künstler. Im Jahr 2000 erhielt er als erster Fotograf überhaupt den renommierten britischen Turner Prize. Erst im September wurde er mit dem Kaiserring der Stadt Goslar geehrt, einem der wichtigsten Kunstpreise weltweit. Beim renommierten britischen Kunstmagazin «ArtReview» landete er im September auf Platz elf der jährlichen «Power 100»-Liste.

Bekannt wurde der in Berlin und London lebende Tillmans in den 90er Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur. Seither erkundet er unterschiedlichste Genres und Formen. Zahlreiche internationale Museen widmeten ihm Einzelausstellungen. «Ich mache Bilder, um die Welt zu erkennen», sagte er einmal.

In abstrakten Arbeiten erprobt er die technischen Möglichkeiten der Fotografie; in Plakatkampagnen und Internetaktionen engagiert er sich mit künstlerischen Mitteln auch politisch. So setzte er sich im Bundestagswahlkampf gegen Nationalismus und Rechtspopulismus ein. Mit Blick auf die Europawahl 2019 startete er gemeinsam mit Kollegen eine Aktion, um die Europabegeisterung der Bürger zu stärken.

In dem neuen «Monopol»-Ranking schafften es neben Tillmans dieses Jahr auch Kurator Max Hollein, der schwarze US-Künstler Kerry James Marshall, die amerikanische Fotografin Nan Goldin und die Schweizer Sammlerin Maja Hoffmann unter die Top Ten.

Die «Monopol»-Redaktion stellt alljährlich eine Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zusammen. Ungefähr die Hälfte sind Künstler, dazu kommen Kuratoren, Museumsleute, Galeristen, Händler und Sammler.