Weit voneinander getrennt: Prinz William und Prinz Harry in der Royal Albert Hall.

Weit voneinander getrennt: Prinz William und Prinz Harry in der Royal Albert Hall. Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Harry und Meghan stehe in der Royal Albert Hall weit entfernt von William und Kate, die neben der Queen ihren Platz hatten.

Harry und Meghan stehe in der Royal Albert Hall weit entfernt von William und Kate, die neben der Queen ihren Platz hatten. Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa