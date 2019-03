Wegen kleiner OP: Königin Máxima muss ausruhen

Niederländische Royals

Den Haag (dpa) - Die niederländische Königin Máxima (47) hat sich nach Angaben des Hofes einem kleinen operativen Eingriff unterziehen müssen. Sie könne daher nicht beim jährlichen nationalen Einsatz von Ehrenamtlichen am Freitag und Samstag mitmachen, teilte der Hof am Freitag in Den Haag mit.