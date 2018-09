Anzeige

Hamburg (dpa) - Der Filmstar Til Schweiger (54) hofft, dass seine vier Kinder später einmal Erfüllung in ihren Berufen finden werden.

«Man verbringt ja nun mal viel Lebenszeit mit Arbeit - da ist man schon privilegiert, wenn der Job auch noch Spaß macht», sagte Schweiger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er bringt gerade seinen neuen Film «Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken» auf die Leinwand, für den der in Hamburg lebende Filmemacher wieder als Regisseur, Autor und Hauptdarsteller im Einsatz war. Im Sommer drehte er für Hollywood ein Remake seines Films «Honig im Kopf».

Auch Schweigers 20-jährige Tochter Lilli übernimmt in «Klassentreffen 1.0» neben Samuel Finzi und Milan Peschel eine Hauptrolle. Anders als ihre Schwestern Luna (21) und Emma (15) stand sie bislang selten vor der Kamera, ihr Bruder Valentin (22) bleibt lieber dahinter. Wenn es sich ergebe, hätten seine Töchter auch Lust, wieder in Filmen mitzuwirken, sagte Schweiger, ansonsten aber verfolgten seine Kinder ganz andere Pläne. «Valentin will Kameramann oder Koch werden, Luna studiert Wirtschaft in Paris, Lilli möchte eine Ausbildung zur Goldschmiedin machen und Emma weiß es noch nicht.»

In der ZDF-Talkshow «Markus Lanz» waren Til und Lilli am Sonntag gemeinsam zu Gast. Der Schauspieler erzählte, wie ihm seine Spiritualität gegen Bashing im Internet hilft: «Konzentriere dich nur auf die positiven Energien und sei offen. Klar, wenn du offen bist, bist du auch angreifbar. Ich möchte aber neue liebenswerte Menschen kennenlernen, das macht das Leben lebenswert». Seine Einstellung habe nicht unbedingt etwas mit seiner Spiritualität zu tun, die habe er aber, sagte er. Die Sozialen Medien nutze er inzwischen anders, räumte der Schauspieler ein: «Ich bin ganz neu bei Instagram, das macht viel mehr Spaß als Facebook. Die Community ist positiver, die User sind besser gelaunt».

«Klassentreffen 1.0» ist die Neuauflage eines dänischen Komödienerfolgs und startet am Donnerstag (20. September) in den Kinos. In Dänemark war «Klassenfeste» der Auftakt zu einer Trilogie, auch in Deutschland sind bis 2020 noch zwei Fortsetzungen geplant. Der nächste Hamburg-«Tatort» mit Schweiger als Nick Tschiller soll im Frühjahr 2019 gedreht werden.