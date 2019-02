Herbert Grönemeyer wird zum Vorfall am Flughafen Köln/Bonn befragt.

Herbert Grönemeyer wird zum Vorfall am Flughafen Köln/Bonn befragt. Foto: Rolf Vennenbernd

Anzeige

Köln (dpa) - Herbert Grönemeyer (62) wird an diesem Mittwoch als Zeuge in einem Strafprozess am Landgericht Köln erwartet. Dort sind zwei Pressefotografen angeklagt, falsche Beschuldigungen gegen ihn erhoben zu haben.

Es geht um eine Begegnung zwischen ihnen und dem Sänger auf dem Flughafen Köln/Bonn im Dezember 2014. Grönemeyer war dort zusammen mit seinem Sohn und seiner Lebensgefährtin angekommen, und die Fotografen machten Bilder. Dies führte bei Grönemeyer zu einem Wutausbruch, wie ein Video zeigt.

Danach zeigten sie den Sänger an und behaupteten, er habe sie geschlagen, gewürgt und verletzt. Grönemeyer bestreitet das und hat dagegen erfolgreich in einem Zivilverfahren geklagt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Köln die beiden Fotografen nun wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage angeklagt. Dafür können sie theoretisch sogar ins Gefängnis kommen. Außer Grönemeyer sollen am Mittwoch auch sein erwachsener Sohn Felix und seine Frau Josefine Cox als Zeugen aussagen.