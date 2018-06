Der britische Prinz William (r) mit einer Gruppe von Volleyballspielern am Strand von Tel Aviv.

Der britische Prinz William (r) mit einer Gruppe von Volleyballspielern am Strand von Tel Aviv. Foto: Arthur Edwards/The Sun

Prinz William (m.) mit einer Gruppe von Volleyballspielern am Strand von Tel Aviv. Foto: Arthur Edwards/The Sun/PA

Prinz William (l) trank mit Sängerin Netta Barzilai in Tel Avibn Limonade.

Prinz William (l) trank mit Sängerin Netta Barzilai in Tel Avibn Limonade. Foto: Ian Vogler/Gety Images/PA

Tel Aviv (dpa) - Der britische Prinz William hat Netta Barzilai («Toy»), die Gewinnerin des diesjährigen Eurovision Song Contests, in Tel Aviv getroffen.

Der 36-Jährige und die 25 Jahre alte Sängerin tranken am Mittwoch auf dem zentralen Rothschild-Boulevard das israelische Kultgetränk Gazoz (sprich: Gasos), Mineralwasser mit Sirup in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Bilder zeigten den Prinzen im blauen Hemd und grauen Blazer. Er stand neben der exzentrischen Sängerin, die ein gelb-grünes Hemdblusenkleid trug und pinke Zöpfe im schwarzen Haar hatte.

Die beiden trafen sich an einem historischen Kiosk, der nur ein Jahr nach der Gründung Tel Avivs 1909 gebaut wurde. Prinz William bereist seit Sonntag den Nahen Osten, nach Jordanien ist er seit Montag in Israel unterwegs. Am Dienstag hatte er bereits das israelische Model Bar Refaeli getroffen.