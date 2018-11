Prinz Charles mit seinen Söhnen Harry (l) und William 2005 beim Skiurlaub in Monbiel nahe dem Schweizer Ferienort Klosters. Foto: Arno Balzarini/Keystone/EPA

Prinz Charles mit seinen Söhnen Harry (l) und William 2005 beim Skiurlaub in Monbiel nahe dem Schweizer Ferienort Klosters. Foto: Arno Balzarini/Keystone/EPA Foto: DPA

London (dpa) - Umweltschützer Prinz Charles hat seine Söhne William und Harry in den Schulferien weggeworfenen Müll anderer Leute aufsammeln lassen.

Sein Vater lebe das, wofür er sich einsetze, sagte William in einer Dokumentation des britischen Senders BBC anlässlich des 70. Geburtstages des Thronfolgers am 14. November.

Für seinen Bruder Harry (34) und ihn selbst sei es daher normal gewesen, wenn sie Tüten zum Aufpicken des Abfalls bekommen hätten, sagte der 36-Jährige. «Wir dachten, jeder muss so etwas machen.» Auch ihr Vater habe sich an der Aktion im Urlaub in Norfolk beteiligt.

Prinz Charles ist ein erfolgreicher Ökobauer und setzt sich für den Klimaschutz und bedrohte Tiere ein. Die einstündige Dokumentation zu seinem runden Geburtstag zeigt die BBC an diesem Donnerstagabend.