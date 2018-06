Die Spice Girls bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London (2012).

Die Spice Girls bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London (2012). Foto: Diego Azubel/EPA

New York (dpa) - Die britische Sängerin Mel B (43) hat Gerüchte um ein Comeback der Popgruppe Spice Girls angeheizt. «Ja, wir werden zusammen auftreten, mit Sicherheit», sagte die 43-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der «Today Show» des US-Senders NBC.

Sie liebe es nach wie vor, für die Fans der Band aufzutreten, sagte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melanie Brown heißt.

Bereits im Februar war über eine mögliche Tour der Spice Girls spekuliert worden. Die ehemaligen Mitglieder des Quintetts hatten sich damals getroffen und davon gesprochen, bei «neuen Gelegenheiten» wieder zusammenarbeiten zu wollen.

Allerdings hatte Victoria Beckham kurz darauf im Modemagazin «Vogue» erklärt, dass weder sie noch die restlichen Spice Girls auf Tour gehen würden. Darauf angesprochen erklärte Brown nun lapidar: «Das sagt sie doch immer. Hör doch auf! Wir gehen auf Tour!»