Windsor (dpa) - Als sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) vor knapp fünf Monaten in Windsor das Jawort gaben, fand kaum etwas so viel Beachtung wie das Kleid der Braut. Von Oktober an ist das edle Kleidungsstück nun auf Schloss Windsor und später im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh zu sehen.

Das teilte der Royal Collection Trust am Mittwoch mit. Die Stiftung verwaltet die Schätze und Kunstsammlungen der britischen Königsfamilie. Das Kleid wird als Teil des normalen Rundgangs in den Schlössern zu sehen sein.

Gestaltet hat das schlichte Kleid aus Seidenstoff die britische Designerin Clare Waight Keller. Die fünf Meter lange, aufwendig bestickte Schleppe trugen zwei kleine Jungs für Meghan die Treppe zur Kirche hinauf. Auch das mit Diamanten besetzte Diadem, das Meghan im Haar trug, wird dort gezeigt. Es stammt von der Großmutter Elizabeths II., Queen Mary. Auf weniger Interesse dürfte die schwarz-blaue Uniform stoßen, die Harry an seinem Hochzeitstag trug. Von ihr ist zumindest eine Kopie in der Ausstellung.