Nuku'alofa (dpa) - Sonst ist Herzogin Meghan eher für ihren guten Stil in den Schlagzeilen - diesmal ist es ihr mit einem Etikett gelungen. Bei ihrer Ankunft am Flughafen Fua'amotu in Tonga am Donnerstag lugte der kleine weiße Anhänger unter dem Rock ihres langen roten Kleides hervor, wie auf Bildern zu sehen war.

In sozialen Medien gab es viel Aufregung deswegen. Die britische Tageszeitung «Daily Mail» sprach von einem «seltenen Mode-Fauxpas». Die Frauenzeitschrift «Cosmopolitan» sah es dagegen gelassener: «Das ist wirklich nicht so wild und passiert uns allen.»

Die schwangere Meghan (37) ist mit ihrem Ehemann Prinz Harry (34) auf einer Pazifikreise. Das Paar besuchte am Donnerstag das Insel-Königreich Tonga, bevor es an diesem Freitag wieder zurück nach Sydney geht. Dort nehmen die beiden Royals am Abschluss der Invictus Games - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - teil.

Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach Großbritannien zurückreisen.