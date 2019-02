Anzeige

Hamburg (dpa) - Weil Sänger Max Mutzke (37) mit seiner facettenreichen Musik viele Menschen begeistert, ist er mit dem Champagne-Preis für Lebensfreude ausgezeichnet worden.

«Seine Leidenschaft und Lebensfreude überträgt sich auf jeden Zuhörer. Kaum ein Musiker erreicht eine solche Bandbreite an Fans und wenige Sänger spielen so virtuos mit musikalischen Genres», lautete die Begründung für die Auszeichnung des deutschen Soulsängers, der auch in den Genres Rock, Pop, Funk, Jazz und Klassik unterwegs ist.

Mutzke nahm den undotierten Preis am Montagabend in Hamburg entgegen. Der 37-Jährige wurde mit seinem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 («Can't wait until tonight»/Platz 8) bekannt. Seitdem veröffentlichte er sieben Alben. Aktuell ist der Baden-Württemberger mit dem Album «Colors» auf Deutschlandtournee.

Der Champagne-Preis für Lebensfreude wird seit mehr als 20 Jahren vergeben. Er wird gestiftet von der Vereinigung der Winzer und Häuser der Champagne. Der Preisträger bekommt eine Reise in die Anbauregion sowie einige Flaschen des edlen Tropfens geschenkt. Zur siebenköpfigen Jury gehörten unter anderem Ex-«Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann, «Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer und Medienmanager Helmut Thoma.