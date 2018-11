Anzeige

Berlin (dpa) - Sänger Mark Forster (34) ist überrascht, dass sein Song «Chöre» zum Party-Hit geworden ist.

«Das ist ein Lied, das ich in New York mit den Harlem Gospel Singers aufgenommen habe. Dass es das Lied zum Ballermann, Oktoberfest und auf die Skihütten schafft, damit hätte ich nicht gerechnet», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Er selbst sei noch nie in der deutschen Partyhochburg auf Mallorca oder auf dem Münchner Oktoberfest gewesen. Aber: «Ich kriege von vielen Leuten sehr, sehr gut gelaunte Videos geschickt, wie es da so abgeht.»

Forster stört es nach eigenen Angaben nicht, dass sein Popsong aus dem Jahr 2016 mittlerweile auf vielen Festen mitgegrölt wird.«'Let it Be' wird ja auch auf der ein oder anderen Skihütte gespielt. Das empfinde ich also erstmal als Kompliment.» Er wisse nicht, ob er es mal schaffe, in der Disco Megapark am Ballermann aufzutreten. «Aber ich finde es auf jeden Fall lustig, es bis dorthin geschafft zu haben.»

Der Songwriter aus dem pfälzischen Winnweiler veröffentlicht am 16. November sein neues Album «Liebe». Derzeit ist er als Coach in der Castingshow «The Voice of Germany» (ProSieben/Sat.1) zu sehen.