Berlin (dpa) - Sänger und Social-Media-Star Lukas Rieger (19) hat schlechte Erinnerungen an die Schulzeit.

«Ich hatte nie viele Freunde dort und war immer ein Einzelgänger, der sein Ding machen wollte. Die anderen sind nicht darauf klar gekommen, die sind meist trinken und feiern gewesen», sagte Rieger («Nobody Knows Me (Like You Do)») der Deutschen Presse-Agentur. Er habe stattdessen in seinem Zimmer Musik gemacht.

Heute ist der Teenie-Schwarm aus dem niedersächsischen Ort Immensen bei Hannover froh, früher so zielstrebig gewesen zu sein. «Ich kenne Leute, die sind mit 21 Jahren immer noch in der Findungsphase und arbeiten in einem Fast-Food-Laden, auch wenn das nicht ihr Traum ist». Das finde er sehr schade. «Aber ich fand es auch schade, dass die mich damals ausgelacht haben.»

Rieger, der 2014 bei der Castingshow «The Voice Kids» und in diesem Jahr bei der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» mitmachte, hat rund 1,8 Millionen Abonnenten bei Instagram. An diesem Freitag (17. Mai) bringt er sein drittes Album «Justice» heraus.