Anzeige

Hamburg (dpa) - Mit «Tatort»-Kommissarin Maria Furtwängler und Musiker Jan Delay an Bord hat Rockmusiker Udo Lindenberg am Mittwoch im Hamburger Hafen Einblicke in sein neues Album gegeben.

«Live vom Atlantik» erscheint am 14. Dezember und ist bereits das zweite «MTV Unplugged»-Werk des 72-Jährigen. Auch für die neue Platte hatte der Rockstar im Sommer prominente Kollegen zur Aufnahme eingeladen - von Schockrocker Alice Cooper über Delay und Andreas Bourani bis hin zu Gentleman und Marteria. Schauspielerin Furtwängler (52) wurde zum blonden Udo-Double und gab ihr Debüt als Sängerin.

Aus den Tiefen der Gewässer habe er seine größten Schätze gehoben, erklärte Lindenberg. Ältere Songs aus den 70er Jahren wie «Hoch im Norden», den er mit Delay singt, und «Cowboy Rocker» finden sich auf dem Album ebenso wieder wie sein Duett mit Furtwängler zu «Bist du vom KGB?» aus den 80er Jahren und jüngere, darunter «Der Astronaut muss los» und «Durch die schweren Zeiten».

Die erste Auskopplung, die aus dem Album erscheinen soll, ist ein neuer Protestsong des Musikers: «Wir ziehen in den Frieden». Wie schon seinen Klassiker «Wozu sind Kriege da?» (1981) hat er auch dieses Lied zusammen mit Kindern aufgenommen.

Zu Beginn des Songs zitiert eines der Kinder, Jonathan, Artikel 3 des Grundgesetzes, später dann trägt Manjou aus Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte («Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren..») vor. Lindenbergs Position zur Lage der Welt: «Wir haben doch nicht die Mauer eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen!». Mit dem Lied will er aufrufen, gemeinsam Position zu beziehen und für die Werte der Menschlichkeit aufzustehen. «Stell dir vor, es ist Frieden und jeder geht hin.»

Von Lindenbergs Unplugged-Ausgabe «Live aus dem Atlantic» (2011) waren mehr als 1,2 Millionen Einheiten verkauft worden - den Angaben zufolge das meistverkaufte «MTV Unplugged»-Album in Deutschland.