Los Angeles (dpa) - Das Kinderkrankenhaus in Los Angeles hat ein Behandlungszimmer nach Jimmy Kimmels herzkrankem Sohn Billy benannt. Der rund zehn Monate alte Junge war dort seit seiner Geburt zwei Mal operiert worden.

Die Moderatorin Ellen DeGeneres (60) überraschte den Oscar-Moderator am Dienstag (Ortszeit) in ihrer Show mit dieser Nachricht und ließ ein kurzes Video einblenden, das Ärzte und Pflegepersonal des Herz-Instituts vor dem Zimmerschild mit der Aufschrift «Zu Ehren Billy Kimmels» zeigt. Außerdem hatte DeGeneres mehrere Krankenschwestern in die Show eingeladen, die den Säugling damals betreut hatten.

Bei Kimmel kam die Aktion gut an: «Wow, vielen Dank», sagte der 50-Jährige gerührt. «Das bedeutet mir viel.» Der Talkmaster war in den vergangenen Monaten sehr offen mit der Erkrankung seines Sohnes umgegangen. Im Dezember hatte er seine Late-Night-Show mit Billy auf dem Arm moderiert und an die US-Politiker appelliert, mehr für die Gesundheitsversorgung von Kindern zu tun, deren Eltern nicht so wohlhabend seien wie er selbst.