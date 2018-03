Katy Perry hat einen Teenager geküsst

She kissed a Boy

Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Katy Perry («I Kissed A Girl») hat in einer Fernsehsendung einem 19-Jährigen einen Kuss verpasst - angeblich gegen den Willen des jungen Mannes. Benjamin Glaze war als Kandidat in der Casting-Show «American Idol» aufgetreten, wie in einem Video auf YouTube zu sehen ist.