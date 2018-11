Anzeige

New York (dpa) - Der Jazz-Trompeter Roy Hargrove ist tot. Hargrove sei bereits am Freitag im Alter von 49 Jahren gestorben, teilte die Recording Academy, die für die Verleihung der Musikpreise Grammys zuständig ist, in der Nacht zum Sonntag mit. Hargrove hatte während seiner Karriere zwei Grammys gewonnen.

Der 1969 in Texas geborene Musiker hatte neben seiner Solo-Karriere auch mit Musik-Größen wie D’Angelo, Erykah Badu, Common und Sonny Rollins zusammen gespielt.