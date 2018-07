Anzeige

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Iris Berben (67) ruft zu Protesten gegen die AfD auf. «Unsere Gesellschaft kippt im Moment», sagte Berben der «Märkischen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch).

«Man muss etwas dagegensetzen, wenn man sieht, wie fahrlässig die AfD mit unserer Geschichtsschreibung umgeht. Ich wünsche mir lautere Proteste, das ist nicht nur die Aufgabe von Intellektuellen und Künstlern.»

Berben ist Präsidentin der Deutschen Filmakademie und gehört zu den prominenten Unterstützern der SPD. Die Sozialdemokraten sieht sie mit gemischten Gefühlen. «Die SPD war die Garantin für den sozialen Zusammenhalt», so Berben. «Doch auch sie hat es, wie die anderen Parteien, nicht geschafft, gerade den verunsicherten Leuten das Gefühl von Schutz zu geben. In der Außendarstellung gab es dann ja auch sehr unschöne Konkurrenzkämpfe in der SPD, die ihr geschadet haben. Auch ich bin von der Partei enttäuscht. Langsam fangen die Leute sogar an, an der Demokratie zu zweifeln.»