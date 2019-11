Hamburg (dpa) - Die Moderatorin und Sängerin Inka Bause (50) versucht, in ihrer Freizeit auf Flugreisen zu verzichten.

«Ich fliege für 'Bauer sucht Frau' international. Da startest du morgens und bist abends am anderen Ende der Welt. Und ich finde, da kommt der Kopf ja gar nicht hinterher», sagte Bause der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Sie bevorzuge das langsame Reisen und mache am liebsten Urlaub mit Auto, Hund, Kind und Kegel im Norden, also an der Ostsee und in Skandinavien.

Dabei sei das Reisen mit einem Wohnmobil bislang eine ihrer schönsten Auszeiten gewesen. «Ich war zuerst völlig traumatisiert. Ich habe 14 Tage nur gekocht und geputzt. Ich war völlig im Burnout und musste eigentlich Urlaub vom Camping machen.» Gleichzeitig aber habe sich der Urlaub wenig später als «der schönste Urlaub meines Lebens mit» herausgestellt. «Einfach weil, man überall halten kann, wo es schön ist. Das fand ich ganz toll und nahbar. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall wieder machen will.»