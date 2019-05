Düsseldorf (dpa) - Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf widmet dem chinesischen Künstler Ai Weiwei eine umfangreiche Ausstellung. Es sei die bislang größte Schau seiner Arbeiten in Europa, erklärte das Museum am Donnerstag.

Vom 18. Mai bis zum 1. September werden neun, teils sehr große Installationen sowie zahlreiche Fotos, Skulpturen, Objekte und Filme gezeigt. Die Ausstellung mit den Titel «Ai Weiwei» ist in zwei Häusern des Museums zu sehen, im K20 und K21.

Der 61 Jahre alte Künstler lebt seit einigen Jahren in Berlin. Einige seiner größeren Werke werden erstmals seit Jahren wieder vollständig gezeigt. «Ich bin berührt, sie zusammen zu sehen», sagte Ai Weiwei am Donnerstag in Düsseldorf.

Themen wie Flucht und Überwachung spielen eine wichtige Rolle im Werk des Künstlers und Menschenrechtlers, der in China selbst 81 Tage in Haft war. Die größte Arbeit ist «Sunflower-Seeds»: Auf 650 Quadratmetern sind hundert Tonnen Sonnenblumenkerne aus Porzellan zu einem gigantischen Rechteck aufgeschichtet. Die Installation «Straight» präsentiert 164 Tonnen gebündelten Betonstahl aus Schulen, die 2008 bei einem katastrophalen Erdbeben in China einstürzten. Die Arbeit «Laundromat» besteht aus 40 Kleiderständern, an denen die zurückgelassene Wäsche aus einem 2016 aufgelösten Flüchtlingslager in Griechenland hängt.