Berlin (dpa) - Gitta Saxx (54), Model und Autorin, will allein wandern gehen - auf ihrem eigenen Jakobsweg. Das sagte sie diese Woche am Rande der Berliner Modewoche: «Ich mache in zwei Wochen Urlaub in Österreich, wo ich viele Jahre gelebt habe. Ich liebe die wunderschöne Natur da und gehe wandern. Es soll eine Entdeckungstour werden, mein persönlicher Jakobsweg.» Ziele seien unter anderem der Untersberg bei Salzberg und der Mondsee.

Eine Begleitung habe sie nicht: «Das Alleinsein brauche ich ab und an. Bei mir ist immer so viel Action, da nehme ich mir oft eine Auszeit nur für mich.» Sollte ihr auf der Wanderung ihr Traummann begegnen, werde sie ihn aber nicht links liegen lassen, so das Model. «Ich bin schon ein paar Jahre Single, glaube aber an die Liebe des Lebens. Und vielleicht werde ich ja überrascht.» Saxx arbeitet als Model, Fotografin, Buchautorin und DJane. Im Jahr 2000 wählten «Playboy»-Leser sie zum «Playmate des Jahrhunderts».