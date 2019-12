Eine Geige liegt in einer Probenpause im Konzertsaal der Philharmonie Bad Reichenhall auf einem Stuhl.

Eine Geige liegt in einer Probenpause im Konzertsaal der Philharmonie Bad Reichenhall auf einem Stuhl. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Kiel (dpa) - Die Geige wird 2020 das Instrument des Jahres. Dies beschlossen die Landesmusikräte von zehn Bundesländern einstimmig, wie der Landesmusikrat Schleswig-Holstein am Donnerstag in Kiel mitteilte.

In jedem der zehn Bundesländer wird das Projekt durch eigene Schirmherren unterstützt. Das Projekt Instrument des Jahres war 2008 auf Initiative des Landesmusikrats Schleswig-Holstein entstanden. Vor der Geige war in diesem Jahr das Saxofon an der Reihe.