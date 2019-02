Anzeige

New York (dpa) - Weil er Kollegen gegen den Rapper 50 Cent aufgestachelt haben soll, hat die New Yorker Polizei interne Ermittlungen gegen einen Beamten eingeleitet. Das sagte ein Sprecher am Sonntag dem «Hollywood Reporter».

Der Polizist soll im vergangenen Sommer zu seinen Kollegen gesagt haben, sie sollten den Rapper erschießen, falls sie ihn sähen. Der Musiker («Get Rich Or Die Tryin'») wurde damals zu einer Boxveranstaltung erwartet, wie Medien berichteten.

«Ich nehme diese Drohung sehr ernst», schrieb 50 Cent auf Instagram. «Das Traurige ist, dass der Mann noch immer Dienstmarke und Waffe trägt.» Der Polizist ließ dem Online-Portal «TMZ.com» ausrichten, die Berichte seien falsch. Der Mann ist der «New York Daily News» zufolge seit 30 Jahren im Dienst. Er solle bis zum Abschluss der internen Untersuchungen im Einsatz bleiben.