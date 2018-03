Alex Kapranos von Franz Ferdinand beim Lollapalooza Festival 2015 in Berlin.

Alex Kapranos von Franz Ferdinand beim Lollapalooza Festival 2015 in Berlin. Foto: Britta Pedersen

Anzeige

Berlin (dpa) - Der schottische Rocker Alex Kapranos (45) hat für das britische Königshaus harsche Worte übrig. «Es ist ein Anachronismus, der uns in die Zeit zurückwirft, in der Diebstahl am Volk begangen wurde», sagte der Sänger der Band Franz Ferdinand der «Berliner Zeitung».

Das Königshaus sei heute sowieso irrelevant. «Ich finde es sogar richtig peinlich, dass wir eine Königsfamilie haben. Und ich habe das Gefühl, dass Prinz Harry es manchmal auch peinlich findet, Teil davon zu sein.»

Ihm gefalle an Harry und dessen Bruder William, dass sie aus einer Generation stammten, der die Bedeutungslosigkeit des Königshauses sehr bewusst sei. «Ich habe die Hoffnung, dass sie den Scheiß mit Würde auflösen werden, wenn es so weit ist. Das hätte längst geschehen müssen.» Über Harrys Verlobte, Meghan Markle, sagte Kapranos, die scheine eine coole Frau zu sein.