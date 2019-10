München (dpa) - Schauspieler Elyas M'Barek (37, «Fack ju Göhte») möchte nicht alles von sich preisgeben. «Ich finde es wichtig, Geheimnisse zu haben. Man muss nicht immer alles nach außen tragen», sagte der Österreicher dem Magazin «Playboy».

Er sei manchmal irritiert, was Leute in sozialen Medien alles offenbaren. Er selbst poste oftmals wochenlang nichts. «Weil ich nämlich sehr wohl viele Geheimnisse habe, die ich für mich behalten möchte.» Der geheimnisvollste Mensch, der ihm generell einfalle, sei Bundeskanzlerin Angela Merkel. «Sie strahlt so etwas aus, viele Dinge checkt man bei ihr einfach nicht.» M'Bareks neuer Film «Das perfekte Geheimnis» startet am 31. Oktober in den deutschen Kinos.