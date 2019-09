London (dpa) - Der britische Popstar Elton John (72) wird mit einer eigenen Briefmarkenserie geehrt. Die veröffentlichten Marken zeigen erfolgreiche Alben wie «Honky Chateau» (1972) mit dem Hit «Rocket Man» und «Goodbye Yellow Brick Road» (1973) mit «Candle in the Wind».

Andere Marken verewigen Momente aus legendären Konzerten, darunter etwa die Auftritte 1973 im Hammersmith Odeon in London und 2018 im Madison Square Garden in New York. Sir Elton verdiene die Ehre, weil er einer der erfolgreichsten britischen Solokünstler aller Zeiten sei, meinte ein Sprecher der Post Royal Mail.

«Das hätte ich nie erwartet, auf einer Briefmarke zu sein - es ist eine große Ehre», wird die Pop-Legende zitiert. Diese Ehre wurde bislang nur einem anderen britischen Sänger zuteil: David Bowie, der 2016 starb, wurde 2017 posthum mit einer Briefmarkenserie gefeiert.