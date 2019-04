Elle Fanning hat im Mai an der Côte d'Azur zu tun.

Elle Fanning hat im Mai an der Côte d'Azur zu tun. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Cannes (dpa) - Mit 21 Jahren ist US-Schauspielerin Elle Fanning («Somewhere», «Super 8») in die Jury der 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes berufen worden.

Sie ist eine von vier Frauen und vier Männern von vier Kontinenten, die in diesem Jahr die Gewinner der begehrten Goldenen Palme bestimmen, wie die Veranstalter mitteilten. Außerdem wurden der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos («The Favourite») und die italienische Filmemacherin Alice Rohrwacher («Le meraviglie») ausgewählt. Jury-Präsident ist in diesem Jahr Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu («Birdman», «The Revenant»).

Die Festspiele in Cannes sind das weltweit wichtigste Filmfestival. Mit Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Ken Loach, den Dardenne-Brüdern und Terrence Malick wurden große Namen in das Rennen um die Goldene Palme geschickt.

Eröffnet wird das Festival am 14. Mai mit der Zombie-Komödie «The Dead Don't Die» des amerikanischen Regisseurs Jim Jarmusch. Der Vampir-Film mit Stars wie Bill Murray, Adam Driver und Chloë Sevigny nimmt auch am Hauptwettbewerb teil. Die Gewinner werden am 25. Mai bekanntgegeben.

Der französische Schauspieler Alain Delon (83), der mit Filmen wie «Der eiskalte Engel» und «Der Leopard» Weltruhm erlangte, erhält die goldene Ehrenpalme.