Doris Day in einer Szene der Spionage-Komödie «Caprice» aus dem Jahre 1966. Foto: dpa

Doris Day in einer Szene der Spionage-Komödie «Caprice» aus dem Jahre 1966. Foto: dpa Foto: DPA

New York (dpa) - Die Schauspielerin und Sängerin Doris Day (97) vermisst ihren 1985 gestorbenen Kollegen Rock Hudson. Auch 60 Jahre nach der Premiere des gemeinsamen Erfolgsfilms «Bettgeflüster» denke sie immer noch gerne an die Dreharbeiten zurück, sagte Day in einem ihrer seltenen Interviews dem «Hollywood Reporter».

«Ich hatte so einen Spaß dabei, mit meinem Freund Rock zu arbeiten. Wir haben uns durch die drei gemeinsamen Filme gelacht und blieben sehr gute Freunde. Ich vermisse ihn.» Hudson war 1985 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.

Day, die seit Jahrzehnten nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt und sich hauptsächlich für ihre Stiftung für Tierschutz einsetzt, war am Mittwoch 97 Jahre alt geworden. «Ich habe gute Freunde zu Besuch und wir feiern die ganze Woche, unterhalten uns bei wunderbaren, ruhigen Abendessen über alte Zeiten.»

Day, die vier geschiedene Ehen hinter sich hat, war 1922 als Doris Kappelhoff im US-Bundesstaat Ohio geboren worden, ihre Großeltern waren Einwanderer aus Deutschland.