Detlef Soost, Tanz- und Fitnesscoach, und Kat Rybkowski, Eiskunstläuferin, treten bei der neuen SAT.1-Show «Dancing on Ice» auf. Foto: Rolf Vennenbernd

Köln (dpa) - Der jahrelange «Popstars»-Juror Detlef «D!» Soost (48) ist in der Eislaufshow «Dancing on Ice» plötzlich selbst Kandidat - und das ist nicht ganz einfach. «Das ist ein komisches Gefühl», sagte Soost der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Er gehe damit auch ein Risiko ein. Aber für ihn habe das etwas mit Mut zu tun. «Zu sagen: Okay, du bist nicht nur derjenige, der über Jahrzehnte in seiner Kompetenz andere bewertet, sondern du hast auch den Mut, dich selbst als Kandidat mit einer Sache hinzustellen, die du vor drei Monaten noch gar nicht konntest», erklärte er. Beim Training sei er mehrmals hingefallen. Das gehöre aber dazu.

«Dancing on Ice» startet am Sonntag (6. Januar, 20.15 Uhr, Sat.1). Neben Soost schnüren bei der Show unter anderem auch Sängerin Sarah Lombardi (26) und Entertainerin Désirée Nick (62) die Schlittschuhe.