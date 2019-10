Islamabad (dpa) - Der britische Prinz William (37) und seine Frau Herzogin Kate (38) haben am vierten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan die östliche Kultur-Metropole Lahore besucht.

Das Paar nahm an einer Geburtstagsfeier in einem Waisenhaus teil und spielte Cricket mit Teilen des Nationalteams. Wenig später besichtigten sie in förmlicheren Outfits die historische Badshahi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert.

Kate trug bei dem Besuch in der Moschee eine türkisfarbene traditionelle pakistanische Kurta, ein langes kleidähnliches Oberteil mit dazugehöriger Hose sowie eine Dupatta - ein in Südasien beliebter Schleier in der Art eines langen und breiten Schals.

Laut der Zeitung «Dawn» besichtigten William und Kate die Moschee und den Innenhof, bevor sie sich einer Diskussion mit religiösen Führern über die Förderung interreligiöser Harmonie anschlossen. Sie hätten sich auch Koran-Rezitationen angehört.

Die Badshahi-Moschee und ein angrenzendes Fort zählen zu den wichtigsten Touristenattraktionen in Lahore. Die Stadt selbst mit geschätzten elf Millionen Einwohnern gilt als die Kulturhauptstadt des Landes mit zahlreichen Kulturstätten, Kunstgalerien, Theatern und einem Museum aus britischer Zeit.

Das Paar war bei seiner Ankunft in Lahore vom Gouverneur und dem Ministerpräsidenten der zentralen Provinz Punjab empfangen worden. Pakistanische Regierungsvertreter zeigten sich am Donnerstag optimistisch, dass die königliche Reise dem südasiatischen Land helfe, nach Jahren islamistischen Terrors sein Image als friedliche Nation wiederherzustellen und die einst blühende Tourismusindustrie wiederzubeleben. «Wir hoffen, dass die Welt Pakistan als friedliche Nation sieht», sagte Informationsminister Firdous Ashiq Awan.

Das Paar besichtigte zudem eines von Premierminister Imran Khan finanziertes Krebskrankenhaus. Damit folgt William den Spuren seiner Mutter Prinzessin Diana, die die Klinik auf ihren Reisen Ende der 1990er Jahre besucht hatte.

Ursprünglich stand für das Paar die Visite in Lahore bereits am Mittwoch auf dem Programm. Aus Sicherheitsgründen war der Plan jedoch kurzfristig geändert worden. Stattdessen waren William und Kate in Berggemeinden im Norden des Landes gereist. Am Dienstag hatten sie in der Hauptstadt Islamabad politische Führer getroffen, darunter Premierminister Imran Khan und Präsident Arif Alvi. Am Freitag wollen sie vor ihrer Abreise noch eine Moschee in Islamabad besuchen.

Pakistan und Großbritannien verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit. Das 1947 gegründete Land mit inzwischen knapp 200 Millionen Einwohnern ging aus der Kolonie Britisch-Indien hervor. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wanderten viele Pakistaner nach Großbritannien aus. Dort bilden sie die zweitgrößte ethnische Minderheit nach den Einwanderern aus Indien.