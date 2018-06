Ibrahim Mahama, Non-Orientable Nkansa II, 2017. Bekannt wurde der Künstler aus Ghana vor allem durch die documenta 14, als er die Torwache in Kassel mit Jutesäcken verhüllte.

Ibrahim Mahama, Non-Orientable Nkansa II, 2017. Bekannt wurde der Künstler aus Ghana vor allem durch die documenta 14, als er die Torwache in Kassel mit Jutesäcken verhüllte. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Richard Mosse zeigt in seiner Videoinstallation «Incoming» Rettungsaktionen und Lebensbedingungen von Migranten.

Richard Mosse zeigt in seiner Videoinstallation «Incoming» Rettungsaktionen und Lebensbedingungen von Migranten. Foto: Sabine Glaubitz

In den letzten Jahren hat sich der französische Künstler Pierre Huyghe verstärkt der Natur zugewandt: Seine Skulptur «Exomind» trägt einen Bienenstock-Kopf.

In den letzten Jahren hat sich der französische Künstler Pierre Huyghe verstärkt der Natur zugewandt: Seine Skulptur «Exomind» trägt einen Bienenstock-Kopf. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset (r) und Art-Basel-Direktor Marc Spiegler betrachten die Installation «The Tip of the Iceberg» der amerikanischen Konzeptkünstlerin Barbara Bloom.

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset (r) und Art-Basel-Direktor Marc Spiegler betrachten die Installation «The Tip of the Iceberg» der amerikanischen Konzeptkünstlerin Barbara Bloom. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE